Refinanzierung der Kapitalstruktur

Die Multitude AG hat über ihre Tochtergesellschaft Multitude Capital Oyj eine unbefristete Hybridanleihe (ISIN: NO0013726893) im Volumen von 70 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die Emission erfolgt unter einem Rahmenprogramm von bis zu 120 Mio. Euro und wird von der Multitude AG garantiert. Die Anleihe wird variabel mit 3-Monats-EURIBOR plus 8,90 % p.a. verzinst, der Emissionspreis lag bei 96 % des Nennwerts.

Der Emissionserlös dient vor allem der Refinanzierung einer bestehenden Hybridanleihe im Volumen von 45 Mio. Euro (ISIN: NO0011037327) aus dem Jahr 2021, deren Zinssatz im Juli 2026 ansteigen würde, sowie allgemeinen Unternehmenszwecken. ...

