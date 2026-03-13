Vancouver - 13. März 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) ("Nexcel" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Herr Graham Giles, P.Geo., ein Experte für GIS und Datenerfassung, mit einer umfassenden Zusammenstellung und Digitalisierung historischer Explorationsdaten für das Wolframprojekt Burnt Hill in New Brunswick begonnen hat.

Der Fokus des Datenerfassungsprogramms liegt auf der Integration geologischer, geochemischer, geophysikalischer und bohrtechnischer Daten aus der Vergangenheit in eine moderne GIS- und Datenmanagementplattform. Burnt Hill ist eine Wolframlagerstätte mit historischer Exploration und Förderung, die von früheren Betreibern jahrzehntelang exploriert wurde. Die Zusammenführung dieser Informationen in einer vereinheitlichten digitalen Datenbank sollte dem Unternehmen eine deutlich effizientere Planung und Umsetzung seiner Explorationsprogramme ermöglichen.

Mit dem aktualisierten GIS-Framework ist Nexcel besser in der Lage, historische Explorationsergebnisse zu analysieren und seine Explorationsstrategie für das Projekt zu präzisieren. Die Datenerfassung und -auswertung wird unmittelbar in die Planung einer für das Frühjahr 2026 vorgesehenen luftgestützten geophysikalischen Messung einfließen und das Unternehmen dabei unterstützen, vorrangige Ziele für das erste Nexcel-Bohrprogramm zu ermitteln, das dann im Sommer 2026 stattfinden soll.

Die vorläufigen Erkenntnisse aus der Auswertung der historischen Daten haben bereits Einfluss auf die Explorationsplanung des Unternehmens genommen. Auf Grundlage der laufenden Zusammenstellung durch Herrn Giles hat Nexcel beschlossen, die vorgesehenen Parameter seiner geplanten luftgestützten geophysikalischen Messung abzuändern und sich bei der Erkundung auf tieferliegende Untergrundstrukturen als ursprünglich geplant zu fokussieren. Diese Anpassung soll die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, mögliche Ausläufer der Mineralisierung in der Tiefe zu erkennen. Dies könnte die Ausrichtung tieferer Bohrlöcher im Rahmen der vom Unternehmen geplanten ersten Bohrkampagne unterstützen. Weitere Einzelheiten zu den Explorationsplänen werden dem Markt zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Das Wolframprojekt Burnt Hill befindet sich in der kanadischen Provinz New Brunswick und beherbergt eine ehemals produktive Wolframlagerstätte, in der frühere Betreiber umfangreiche Bohrungen und Explorationsarbeiten durchgeführt haben. Nexcel ist der Ansicht, dass eine moderne Datenintegration, geophysikalische Messungen sowie systematische Bohrungen die Möglichkeit bieten, sowohl die bekannte Mineralisierung als auch das weiter gefasste Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets zu bewerten.

Abbildung 1: Karte der an Burnt Hill angrenzenden Konzessionsgebiete

Über das Wolframprojekt Burnt Hill

Das Wolfram-Molybdän-Konzessionsgebiet Burnt Hill, das sich über eine Fläche von ca. 1.540 Hektar im Zentrum von New Brunswick erstreckt, beherbergt eine angedeutete Ressource im Sinne von NI 43-101 von 1.761.000 Tonnen in einem Tagebau und Untertagebau mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,292 % WO3, 0,007 % MoS2 und 0,008 % SnO2, sowie eine weitere vermutete Ressource von 1.520.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,263 % WO3, 0,008 % MoS2 und 0,005 % SnO2, wie unten dargestellt. Nachstehend ist außerdem eine Aufstellung des enthaltenen Metalls aufgeführt, die aus dem Ressourcenbericht 2013 entnommen wurde. Neben dem Lagerstättengebiet des Konzessionsgebiets gibt es innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebiets mehrere weitere Gebiete mit identifizierten Zinn-, Wolfram- und Molybdänmineralisierungen, die sich noch nicht im Ressourcenstadium befinden.[1]

Das in dieser Ressourcenaufstellung angegebene Metall beträgt nach Umrechnung der Metallverbindungen in enthaltene Metalläquivalente für die jeweiligen Metallverbindungen wie folgt:

(0,303 % WO3) (79,29 Gew.-% Wolfram) (2.205 Pfund/Tonne) (527.000 Tonnen) = 2,79

1.000.000

Mineralressourcen Wolfram Molybdän Zinn Enthaltenes Metall (Millionen Pfund) (tausend Pfund) (tausend Pfund) Tagebau Angedeutet 2,79 34,82 45,76 Unter Tage Angedeutet 6,19 130,46 192,867 Gesamt Angedeutet 8,99 162,91 244,64 Tagebau Vermutet 0,21 3,25 4,27 Unter Tage Vermutet 6,79 152,03 124,86 Gesamt Vermutet 6,99 160,7 131,98

Qualifizierter Sachverständiger

Francis Newton, P.Geo., Berater des Unternehmens und "qualifizierter Sachverständiger" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Newton ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralkonzessionsgebieten befasst. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf das Projekt Lac Ducharme in der Provinz Québec und das Projekt Burnt Hill in der Provinz New Brunswick.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Hugh Rogers"

CEO

Für alle anderen Anfragen:

E-Mail: hughrogersinc@gmail.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Nexcel erwartet, glaubt oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionen des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die Nexcel aufgrund seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, der erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige davon außerhalb der Kontrolle von Nexcel liegen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Nexcel nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu überarbeiten, um das Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Technischer Bericht gemäß NI 43-101 zum Wolframprojekt Burnt Hill in Stanley Parish, York County, New Brunswick. Erstellt von Derrick Strickland, P.Geo., 26. Januar 2026.

