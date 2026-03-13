Forscher des deutschen Fraunhofer-Instituts FKIE haben PowerRange entwickelt, eine virtuelle Simulationsplattform, mit deren Hilfe Betreiber von Stromnetzen Cybersicherheitsmaßnahmen sicher testen und auf realistische Cyberangriffe reagieren können. Die Plattform unterstützt sowohl konventionelle als auch erneuerbare Energienetze und bietet immersive Schulungen für IT-, OT- und Steuerungssysteme, wobei die Bedeutung von Koordination, Kommunikation und praktischen Verteidigungsstrategien hervorgehoben wird. Forscher des deutschen Fraunhofer-Instituts Kommunikation, Informationsverarbeitung und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
