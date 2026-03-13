Die Aktie von Evotec fällt immer tiefer. Zum Wochenschluss verliert das Papier erneut mehr als fünf Prozent. Damit summieren sich die Verluste seit dem Jahreswechsel auf mehr als 26 Prozent. Im 5-Jahresvergleich steht sogar ein Minus von 86 Prozent zu Buche. Analysten zeigen sich dennoch vorsichtig optimistisch.Evotec hat am Dienstag seine Ziele für 2026 präsentiert und zugleich die neue Strategie "Horizon" vorgestellt. An der Börse kam vor allem der Ausblick für den Umsatz nicht gut an. Nach Einschätzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
