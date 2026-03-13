Die Nachricht über den Gründer-Rückzug bei BioNTech löste zunächst einen regelrechten Ausverkauf aus. Die Aktie des deutschen mRNA-Spezialisten brach im Tief um rund 25% ein. Die folgende kurzfristige Gegenbewegung kam mit Ansage - doch wie geht es jetzt weiter? Nach dem heftigen Kursrutsch der BioNTech-Aktie stellten wir in unserem Update am Dienstag einen kurzfristigen Rebound in Aussicht - und dieser kam tatsächlich prompt. Innerhalb von 24 Stunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de