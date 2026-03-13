FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.03.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 1040 (1120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 250 (218) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 2090 (2170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 965 (1030) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 350 (500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 500 (650) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2800 (2600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS SERICA ENERGY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 300 PENCE - BERNSTEIN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 1060 (1140) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 540 (600) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 750 (810) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 369 (324) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CAPITA GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 300 (405) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 360 (345) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1745 (1681) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SABRE INSURANCE TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 152 (110) PENCE - JPMORGAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 1300 (1330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 285 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 235 (215) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES ADMIRAL GROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERF,) - PRICE TARGET 3560 (3100) PENCE
