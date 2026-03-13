Die Ride-Hailing-App Uber baut ihre Partnerschaften im Robotaxi-Bereich weiter aus: Die autonomen Fahrzeuge der Amazon-Tochter Zoox sollen ab diesem Sommer über die Uber-App in Las Vegas bestellt werden können, bis Mitte 2027 soll das Angebot zudem in Los Angeles starten. Zoox ist seit der zweiten Jahreshälfte 2025 mit seinem fahrerlosen Fahrdienst in den ersten zwei US-Städten präsent: Nachdem die autonomen E-Shuttles des Unternehmens seit Septemberin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net