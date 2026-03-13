Der Energiemanager Heartbeat von 1Komma5° soll Privathaushalten Zugang zu vielfältigen Geschäftsmodellen im Strommarkt eröffnen, auch dann, wenn ihre Photovoltaik-Anlagen schon älter sind. Im Podcast erklärt CPO Jannik Schall, welche Chancen sich für Betreiber und Installateure ergeben und wo regulatorische Hürden noch bremsen. Ein Gespräch über Optimierung, Flexibilität und den Umbau des Energiesystems. Der Ausblick auf das Jahr 2026 ist gerade im Segment der privaten Dachanlagen von Unsicherheiten geprägt. Steigende Materialpreise, eine volatile politische Lage und die anstehende EEG-Novelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland