Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag von deutlichen Abgaben zu Handelsbeginn erholt. Die anhaltend hohen Ölpreise schüren am Markt aber weiter Konjunktur- und Inflationssorgen. Die Schwankungen im Tagesverlauf zeugen davon, dass vor dem Wochenende eine gewisse Nervosität herrscht vor dem, was die kommenden Tage im Iran-Krieg mit sich bringen könnte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx50 konnte seine bis zu 1,4 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab