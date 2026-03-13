Zürich - Der US-Dollar profitiert von seinem Status als Krisenwährung und zeigt sich gegenüber den wichtigsten Währungen fester. Zum Schweizer Franken notiert die US-Währung am Mittag bei 0,7886, womit sie sich wieder der seit dem Januar nicht mehr erreichten Marke von 79 Rappen nähert. Der Euro gibt gegenüber der US-Währung erneut klar nach und kostet gegen Mittag 1,1455 US-Dollar nach 1,1497 am frühen Morgen. Zum Franken wird die Gemeinschaftswährung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
