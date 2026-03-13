Bern/Brüssel - Das Parlament übernimmt die Führung im EU-Dossier. Der Bundesrat hat am Freitag die Botschaft zum EU-Vertragspaket gutgeheissen und zuhanden der eidgenössischen Räte verabschiedet. Mit dem Paket «Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz - EU (Bilaterale III)» wolle der Bundesrat den bewährten bilateralen Weg stabilisieren und zukunftsfähig machen, teilte die Landesregierung mit. Zudem seien angesichts der angespannten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab