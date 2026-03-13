EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Ströer SE & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Ströer SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026
Ort: https://ir.stroeer.com/de/investor-relations/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026
Ort: https://ir.stroeer.com/investor-relations/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026
Ort: https://ir.stroeer.com/de/investor-relations/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026
Ort: https://ir.stroeer.com/investor-relations/financial-reports
13.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ströer SE & Co. KGaA
|Ströer Allee 1
|50999 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.stroeer.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2291312 13.03.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group