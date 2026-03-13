Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 18.03.2026 um 13:30 einen Online-Roundtable mit Niclas Karoff (CEO) und Christoph Heitmann (Head of IR & Corp. Communications) der Hamborner REIT AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2026-03-18-13-30/HABA-GR zur Verfügung gestellt.
