DJ Fraport beruft Dietmar Focke als COO in den Vorstand
DOW JONES--Fraport hat einen neue Chief Operating Officer gefunden. Wie der Flughafenbetreiber mitteilte, wurde Dietmar Focke mit Wirkung zum 1. Mai in den Vorstand berufen. Er soll dort Verantwortung für die beiden Geschäftsbereiche Aviation und Ground Services übernehmen. Er war zuletzt CEO des IT-Dienstleisters Lufthansa Industry Solutions. Der Fraport Vorstand wird damit wieder aus fünf Mitgliedern bestehen, nachdem Anke Giesen zum Jahresende 2025 in den Ruhestand gegangen ist.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 13, 2026 09:21 ET (13:21 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News