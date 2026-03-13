Das Institut ISFH erweitert seine Forschungskapazitäten für Wärmepumpen und Photovoltaik. Dafür gibt es eine Förderung vom Land Niedersachsen und der EU. Das Institut für Solarenergieforschung Hameln/Emmerthal (ISFH) plant eine neue Infrastruktur für die Forschung an Wärmepumpen und innovativen Photovoltaik-Produkten. Wie das Institut mitteilte, erhält es für den Ausbau seiner Forschungsinfrastruktur in Emmerthal rund 6 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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