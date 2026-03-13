Baden-Baden - Die Rapper Lacazette und Jazeek stehen mit "CDY" an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Für Lacazette ist es der erste Nummer-eins-Hit und für Jazeek der zweite Nummer-eins-Hit nach "Akon". Das Podium komplettieren Zara Larsson ("Lush Life", zwei) und Taylor Swift ("The Fate Of Ophelia", drei).



In den Album-Charts schafft es Harry Styles mit der neuen Platte "Kiss All The Time - Disco, Occasionally" an die Spitze. Diese erzielte hierzulande die stärkste Startwoche seit fünf Monaten und ist außerdem das meistgestreamte Album am Starttag seit vergangenem Oktober.



Sarah Connors "Freigeistin" erreicht Platz zwei. An dritter Stelle präsentieren H-Blockx ihr erstes Studioalbum seit 14 Jahren. "Fillin The Blank" beschert der Crossover-Band die beste Platzierung ihrer Karriere. Kayef ("Lieder für dich") und Roland Kaiser ("Marathon") folgen dahinter auf den Plätzen vier und fünf.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





© 2026 dts Nachrichtenagentur