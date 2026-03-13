New York - Der Dow Jones Industrial hat sich am Freitag etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. Der Leitindex legte um 0,4 Prozent auf 46.850 Punkte zu, nachdem enttäuschende Konjunkturdaten die Hoffnungen der Anleger auf zumindest eine Leitzinssenkung in diesem Jahr wiedererweckt hatten. Die US-Wirtschaft war im Schlussquartal 2025 schwächer gewachsen als erwartet. Am Vortag war der Dow wegen der fortdauernden, weitgehenden Sperre der Strasse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab