Zürich - Der US-Dollar kann seine Gewinne gegenüber den wichtigsten Währungen auch am Freitagnachmittag behaupten. Zur Schweizer Währung bleibt er mit 0,7890 Franken weiterhin nur knapp unter der seit dem Januar nicht mehr erreichten Marke von 79 Rappen. Zur europäischen Gemeinschaftswährung hat sich der US-Dollar am Nachmittag nicht mehr stark bewegt, wie das Kursniveau von 1,1455 zeigt. Am Morgen war der Euro erstmals seit November 2025 unter 1,15-Dollar-Marke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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