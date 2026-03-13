Die Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001) hat ihre endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Die Ergebnisse spiegeln eine Phase wider, die viele Unternehmen der Halbleiterindustrie derzeit erleben: strukturell starke Nachfrage trifft auf kurzfristige zyklische Belastungen. Genau diese Mischung zeigt sich auch in den Kennzahlen des Waferherstellers. Umsatz und Ergebnis gingen im vergangenen Jahr zurück, während gleichzeitig massive Investitionen in neue Kapazitäten die Kostenstruktur verändern. Siltronic: solide operative Basis trotz Ergebnisrückgang: Der Umsatz sank 2025 auf rund 1,35 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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