Das Fraunhofer IAP entwickelt neue Materialien für leistungsfähige und kosteneffiziente Batterien der Zukunft. Dazu zählen Elektrolyte aus Polymeren und Elektroden auf Basis von Zellulose. Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP präsentiert auf der Fachmesse InterBattery 2026 neue Materialen für Batterien der nächsten Generation. Dabei fokussiert das Institut auf Polymerelektrolyte, biobasierte Carbonmaterialien, Membranen, Separatoren und Katalysatoren. Das Fraunhofer IAP entwickele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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