Nach dem starken Kursanstieg von aktuell +7,8% auf 57,60 €, stellt sich die Frage, ob sich jetzt noch ein Einstieg lohnt. Seit dem Tief im Mai letzten Jahres mit 38 € befindet sie sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und ist wieder auf dem Niveau von Ende 2024. Ertrag eingebrochen Was sich bereits in den Quartalszahlen zeigte, prägte den Geschäftsbericht für 2025 vom 12. März. Hohe Lagerbestände bei 200-mm-Wafern, negative Währungseffekte und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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