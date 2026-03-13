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XTB
13.03.2026 19:12 Uhr
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Amazon Aktie unter Druck - Zweifel an KI-Strategie und AWS-Wachstum

Aktien News: Amazon Aktie im Fokus wegen KI-Strategie ??

Die neuesten Aktien News zur Amazon Aktie zeigen, dass sich die Wahrnehmung des US-Technologiekonzerns zunehmend verändert. Während Amazon lange primär als E-Commerce-Gigant galt, sehen Investoren das Unternehmen heute vor allem als Teil der sogenannten Hyperscaler im Cloud- und KI-Bereich.

Doch genau diese Positionierung sorgt aktuell für neue Diskussionen am Markt. Zweifel an der KI-Strategie, steigende Investitionskosten und Berichte über technische Probleme bei AWS lassen Anleger genauer auf das Geschäftsmodell blicken. Diese Entwicklungen spiegeln sich auch im Kurs wider: In der ersten Februarhälfte verlor die Amazon Aktie zeitweise rund 15 - an Wert.

Amazon Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Amazon Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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