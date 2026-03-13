Magdeburg/Fürth - Der 1. FC Magdeburg hat sich am Freitagabend in der 2. Bundesliga mit 1:1 vom SV Darmstadt 98 getrennt, während die Spielvereinigung Greuther Fürth ihr Heimspiel gegen die SV Elversberg mit 2:0 gewonnen hat.



In Magdeburg entwickelte sich zunächst eine torlose erste Halbzeit, in der die Gastgeber die besseren Möglichkeiten besaßen, ihre Chancen jedoch nicht nutzen konnten. Nach dem Seitenwechsel gingen die Sachsen-Anhalter schließlich in Führung: Eine Flanke von Baris Atik brachte Fabian Nürnberger in Bedrängnis, der den Ball unglücklich ins eigene Tor lenkte (63. Minute). Nur wenige Minuten später gelang Darmstadt jedoch der Ausgleich. Nach einer Ablage von Merveille Papela zog Nürnberger aus der Distanz ab (67.). In der Schlussphase suchten beide Mannschaften den Siegtreffer, weitere Tore fielen jedoch nicht mehr.



Im Parallelspiel im Fürther Sportpark brachte Branimir Hrgota die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Nachdem ein Abwehrversuch der Gäste zu kurz geraten war, traf der er mit einem Distanzschuss zum 1:0 (42.). Elversberg erhielt im zweiten Durchgang die große Chance zum Ausgleich, doch Lukas Petkov setzte einen Foulelfmeter über das Tor. In der Nachspielzeit sorgte schließlich erhöhte Lukas Reich mit einem weiteren Treffer auf 2:0 (90.+6).



Durch den Sieg verschafft sich Fürth wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, während Elversberg einen möglichen Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Magdeburg hingegen beendet seine Niederlagenserie mit einem Punktgewinn, während Darmstadt im Aufstiegsrennen einen weiteren Sieg verpasst.





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