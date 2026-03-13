Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach hat am 26. Bundesliga-Spieltag den FC St. Pauli mit 2:0 besiegt und damit wichtige Punkte im Tabellenkeller gesammelt.



Zu Beginn entwickelte sich zunächst eine umkämpfte Partie mit wenigen klaren Möglichkeiten. Die Gastgeber hatten in der Anfangsphase mehr Ballbesitz, während St. Pauli nach rund einer Viertelstunde stärker ins Spiel kam.



Die beste Gelegenheit der Gäste vor der Pause vergab Joel Chima Fujita in der 27. Minute, als er aus kurzer Distanz an Gladbachs Torhüter Jonas Nicolas scheiterte. Kurz darauf nutzte die Borussia eine Standardsituation zur Führung: Kevin Stöger traf in der 37. Minute per Freistoß aus rund 25 Metern zum 1:0.



Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hamburger zunächst häufiger die Initiative, ohne jedoch zu zwingenden Abschlüssen zu kommen. Stattdessen erhöhte Gladbach mit der ersten echten Offensivaktion der zweiten Hälfte: Franck Honorat schloss in der 62. Minute einen Angriff über die rechte Seite nach Vorlage von Joe Scally zum 2:0 ab.



St. Pauli versuchte anschließend, Druck aufzubauen, fand gegen die kompakt verteidigenden Gastgeber aber kaum Lücken. Die Borussia blieb bei Kontern gefährlich; Honorat traf in der Schlussphase sogar noch den Pfosten. Auf der anderen Seite vergab Jackson Irvine kurz vor Schluss eine gute Möglichkeit, als er aus kurzer Distanz über das Tor schoss.



So brachte Mönchengladbach den Vorsprung souverän über die Zeit und feierte einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt, während St. Pauli nach zuletzt guten Wochen einen Rückschlag hinnehmen musste.





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