München (ots) -"Der Tivoli ist wieder eine Festung!": MagentaSport Kommentator Christian Straßburger ist nach Alemannia Aachens 4:1-Sieg gegen Aufstiegsanwärter Energie Cottbus zum Auftakt des 29. Spieltags aus dem Häuschen. Die Aachener spielen auf schwierigem Geläuf nach torlosen ersten 45 Minuten in der 2. Hälfte wie entfesselt auf und lassen sich auch durch den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Energie nicht verunsichern: Es ist der 5. Sieg aus den letzten 6 Spielen. "Für jeden Zuschauer war etwas dabei. Es macht im Moment einfach Spaß, diese Mannschaft anzuschauen, weil jeder für jeden kämpft, jeder für jeden Meter macht", freut sich Aachens Trainer Mersad Selimbegovic, der Cottbus die erste Niederlage in diesem Jahr zufügt. "Das Ergebnis ist zu hoch. Das darf uns in der Schlussphase der Saison nicht passieren! Das ist auf jeden Fall ein leichter Knacks, wenn du so viele Spiele nicht verloren hast", gibt Cottbus' Dominik Pelivan zu. Von einem "Knacks" will sein Trainer, Claus-Dieter Wollitz nichts wissen: "Ich sag' jetzt mal was: Wenn wir aufsteigen wollen, dann putzen wir den Mund ab und es geht weiter! Wenn man am 29. Spieltag dick im Geschäft ist, dann habe ich keinen Knacks, sondern dann putze ich den Mund ab, analysiere das, packe mir an die Nase und gebe nächste Woche die passende Antwort."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Auftakt des 29. Spieltags in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Samstag geht's direkt weiter mit der Konferenz (ab 13.30 Uhr) und allen Einzelspielen (ab 13.45 Uhr), unter anderem mit Hansa Rostock gegen den MSV Duisburg.Alemannia Aachen - Energie Cottbus 4:1Nach einem torlosen 1. Durchgang bringt Faton Ademi die Alemannia nach einer Ecke in Führung (54.) - ein Treffer, der Aachen entfesselt: Mika Schroers legt nach (62.). Auch der Anschlusstreffer von Merveille Biankadi (84.) verunsichert die Gastgerber nicht, Marius Wegmann (86.) und Jonas Oehmichen (90.+4) schießen ein 4:1 heraus. Cottbus bleibt mit 53 Punkten vorerst Tabellenzweiter, der 10. aus Aachen ist mit 5 Siegen aus den letzten 6 Spielen eines der formstärksten Teams der Liga.Aachens Trainer Mersad Selimbegovic: "Wir sind genau so aufgetreten, wie wir uns das vorgenommen haben. Wir waren mutig und haben uns nicht gesteckt. In der 1. Halbzeit geht es hin und her. Für jeden Zuschauer war etwas dabei. Es macht im Moment einfach Spaß, diese Mannschaft anzuschauen, weil jeder für jeden kämpft, jeder für jeden Meter macht."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=aTlFZ3RNbGJONE8zTGVEVzRrYU1MUEd3d2hscGVQbE12ZDdUN2xRbXFOUT0=Cottbus' Trainer Claus-Dieter Wollitz über den Fehlstart in die 2. Hälfte: "Erstmal haben wir die Restverteidigung angesprochen, obwohl die beim 0:1 nicht das Entscheidende war, sondern eine Standardsituation. Selten dämlich - das wurde auch angesprochen in der Halbzeit. Beim 0:2 verlieren wir im Spielaufbau den Ball und verteidigen nicht nach. Das Ende des Tores ist sehr gut, aber die Entstehung ist einfach zu billig. Dann haben wir alles versucht, aber Aachen hat sich in jeden Ball reingeschmissen. Wir machen dann spät das 1:2 und kriegen aus einem Standard das 1:3. Nur zum Vergleich: Wir haben 9 Ecken, die haben 4 Ecken. Nur die Servicespieler von Aachen waren besser als unsere."Nach der 1. Niederlage des Jahres will Wollitz von einem möglichen "leichten Knacks", den Dominik Pelivan nach dem Spiel ausmacht, nichts wissen: "Ich sag' jetzt mal was: Wenn wir aufsteigen wollen, dann putzen wir den Mund ab und es geht weiter. Wenn man wieder mal am 29. Spieltag dick im Geschäft ist, dann habe ich keinen Knacks, sondern dann putze ich den Mund ab, analysiere das, packe mir an die Nase und gebe nächste Woche die passende Antwort."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=OXphYk1acGlLbHFSR3FYU0tpLzdXeWNvSGNUK1Q4ejREbnEvb2NNd2dTMD0=Faton Ademi, Alemannia Aachen: "Wir wussten alle, dass es ein sehr intensiver Abend wird. Alle 11 auf dem Platz und die, die reingekommen sind, haben das mitgenommen. Wir sind alle die intensiven Kilometer gegangen und deswegen stehen wir als klarer Sieger hier."Ademi über die Tabellensituation als Zehnter mit 10 Punkten Rückstand auf Platz 3: "Wir gucken immer noch nach unten und auch nach oben. Aber wir wissen, dass wir nicht so im Abstiegskampf drin sind. Wir hatten Zeiten, wo wir sehr gelitten haben. Wir wissen, dass wir nicht die großen Favoriten im Aufstiegskampf sind, aber wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wenn wir jedes Spiel gewinnen, dann stehen wir vielleicht oben. Aber wir haben nicht unbedingt das Ziel aufzusteigen."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=cVA4a2RVS3MzNWIvZGd6Q1k1Vi9BZitsMFBOUzQ2ZzhpQ0NnS0hjVGY1VT0=Dominik Pelivan, Energie Cottbus: "Das Ergebnis ist in der Höhe zu hoch. Das darf uns in der Schlussphase der Saison nicht passieren! Das ist auf jeden Fall ein leichter Knacks, wenn du so viele Spiele nicht verloren hast. Wir müssen weitermachen. Wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, dass wir 8, 9 Spiele in diesem Jahr nicht verloren haben. Schnell abhaken und Fokus aufs nächste Spiel."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=VXZzYVhZWUc1SmVscDN3UXJhTmhGK01MT0RkSzI5TlEzc1NlSXk5VG1Waz0=Fußball live bei MagentaSport3. Liga | 29. SpieltagSamstag, 14.03.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: 1. FC Saarbrücken - SSV Jahn Regensburg, VfL Osnabrück - SV Waldhof Mannheim, Hansa Rostock - MSV Duisburg, TSV Havelse - Viktoria Köln, Rot-Weiss Essen - Erzgebirge Aueab 16.15 Uhr: TSV 1860 München - SV Wehen WiesbadenSonntag, 15.03.2026ab 13.15 Uhr: VfB Stuttgart II - TSG Hoffenheim IIab 16.15 Uhr: SC Verl - 1. FC Schweinfurt 05ab 19.15 Uhr: SSV Ulm 1846 - FC Ingolstadt 04Google Pixel Frauen-Bundesliga | 20. SpieltagSamstag, 14.03.2026ab 13.45 Uhr: SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurtab 15.45 Uhr: RB Leipzig - 1. FC Union BerlinSonntag, 15.03.2026ab 11.45 Uhr: TSG Hoffenheim - SGS Essenab 13.45 Uhr: Carl Zeiss Jena - Hamburger SVab 16.45 Uhr: 1. FC Köln - FC Bayern Münchenab 18.00 Uhr: VfL Wolfsburg - Bayer LeverkusenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6235501