NurExone baut europäische Präsenz aus und stärkt seine strategische Basis

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Das Biotechnologieunternehmen NurExone Biologic Inc. treibt seine strategische Entwicklung weiter voran. Der Fokus liegt auf exosom-basierten regenerativen Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems. Mit mehreren aktuellen Entwicklungen will das Unternehmen sein Wachstum unterstützen, die Sichtbarkeit in Europa erhöhen und gleichzeitig die finanzielle Basis festigen.



Zu den wichtigsten Schritten zählen ein neuer Beratungsvertrag mit einem erfahrenen Wissenschaftler aus der Pharmaindustrie, eine internationale Anerkennung bei den BOLD Awards im Gesundheitsbereich sowie der Abschluss einer Kapitalmaßnahme.



Neue wissenschaftliche Expertise für die Expansion in Europa



Ein zentraler Baustein der aktuellen Unternehmensentwicklung ist die Zusammenarbeit mit Dr. Lars Bärfacker. Der erfahrene Medizinchemiker und ehemalige leitende Forschungswissenschaftler bei der Bayer AG wird NurExone künftig als Berater bei wissenschaftlichen und strategischen Initiativen in Europa unterstützen.



Dr. Bärfacker verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Arzneimittelforschung und -entwicklung. Im Laufe seiner Karriere war er an der Entdeckung mehrerer klinischer Wirkstoffe beteiligt. Dazu zählt unter anderem Finerenon (Kerendia), das inzwischen zur Behandlung kardiorenaler Erkrankungen zugelassen ist.



Nach Angaben des Unternehmens bringt Dr. Bärfacker umfangreiche Erfahrung im Bereich Exosomen sowie ein tiefes Verständnis der Biologie extrazellulärer Vesikel und ihrer therapeutischen Anwendungsmöglichkeiten mit. Diese Expertise soll die Weiterentwicklung der Plattform für regenerative Medizin unterstützen und insbesondere den Ausbau der Aktivitäten in Europa begleiten.



Internationale Aufmerksamkeit durch Nominierung bei den BOLD Awards



Neben dem Ausbau der wissenschaftlichen Kompetenz erhält NurExone auch internationale Aufmerksamkeit. Das Unternehmen wurde als Finalist in der Kategorie Gesundheitswesen der BOLD Awards 2026 nominiert.



Das internationale Programm würdigt Innovation und Führungsstärke in verschiedenen Branchen. Die Preisverleihung sowie begleitende Networking-Veranstaltungen finden am 27. März 2026 in Barcelona statt. Der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Dr. Lior Shaltiel, wird voraussichtlich an der Veranstaltung teilnehmen.



Für ein wachstumsorientiertes Biotech-Unternehmen kann eine solche internationale Plattform zusätzliche Sichtbarkeit bei Investoren, Industriepartnern und Forschungseinrichtungen schaffen.



Privatplatzierung stärkt die finanzielle Grundlage



Parallel dazu hat NurExone eine nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen. Insgesamt wurden 1.295.222 Einheiten zu einem Preis von 0,68 CAD pro Einheit ausgegeben. Daraus ergibt sich ein Bruttoerlös von rund 880.750,96-Dollar.



Die Erlöse sollen nach Angaben des Unternehmens für allgemeine Betriebskapitalzwecke eingesetzt werden. Insider beteiligten sich nicht an der Finanzierung, zudem wurden im Zusammenhang mit der Transaktion keine Vermittlungsgebühren gezahlt.



Die Finanzierung soll die präklinischen Programme stärken und das Unternehmen entlang seiner meilensteinbasierten Entwicklungsstrategie weiter voranbringen.



Struktur der Finanzierung und mögliche Kurseffekte



Jede Einheit der Privatplatzierung besteht aus einer Stammaktie sowie einem Warrant zum Erwerb weiterer Aktien. Der Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von 0,85 CAD innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum.



Darüber hinaus enthält die Finanzierung eine vorzeitige Fälligkeitsregelung. Sollte der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktie an der TSX Venture Exchange während eines Zeitraums von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen 1,70 CAD oder mehr erreichen, kann das Unternehmen das Ablaufdatum der Warrants nach entsprechender Mitteilung auf 30 Tage vorziehen. Nicht ausgeübte Warrants würden danach verfallen.



Der Abschluss der Finanzierung steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Zudem unterliegen alle im Rahmen der Transaktion ausgegebenen Wertpapiere einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum.



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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-nurexone-biologic-inc-nurexone-gibt-unternehmens-updates-bekannt/5069148/

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Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

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Enthaltene Werte: CA67059R1091