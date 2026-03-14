Washington - Trotz der gelockerten Sanktionen für russisches Erdöl bleiben die Ölpreise auf dem höchsten Niveau seit Jahren. Die Massnahme der USA löste bei europäischen Partnern Kritik hervor - und sorgte am Ölmarkt für keine Entspannung. Im Gegenzug liessen Äusserungen aus den USA und dem Iran die Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende schwinden. Am frühen Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im Mai rund 103 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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