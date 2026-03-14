Nach Woche zwei der militärischen Auseinandersetzung im Iran ist es aus unserer Sicht wichtig, das Umfeld noch einmal einzuordnen und zunächst auf die Fakten zu schauen, um zu betrachten, wie wir die Märkte derzeit lesen. Ich beginne mit dem wohl einfachsten Indikator, den die meisten kennen, der häufig kritisiert wird, aber dennoch eine gewisse Aussagekraft besitzt: dem Fear & Greed Index in den USA, dem sogenannten Angstbarometer. Wir haben am Montag den Rücksetzer im DAX gekauft. Unsere Depotaktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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