Nach dem Abschluss der Übernahme von Northvolt Ett und Northvolt Labs Ende Februar hat Lyten nun eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb von Revolt, dem ehemaligen Northvolt-Recyclingstandort in Skellefteå, einschließlich der Lizenzen für Schlüsseltechnologien, geschlossen. Finanzielle Details werden nicht bekanntgegeben, so Lyten. Die Akquisition werde aber "vollständig aus Eigenkapital von Lyten finanziert". Das US-Unternehmen durchläuft nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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