© Foto: Chris Emil Janssen - chris.emil-janssen.deNach dem angekündigten Rückzug der BioNTech Gründer Sahin und Türeci, sowie schwachen Jahreszahlen 2025 rutschte die Aktie ab. Auf wO diskutieren Anleger nun intensiv über Strategie, Vertrauen und Einstiegschancen.Nach den heftigen Kursturbulenzen zu Wochenbeginn rückt die Aktie der BioNTech SE wieder verstärkt in den Fokus der Anleger auf wallstreetONLINE. Auslöser der jüngsten Bewegung war eine überraschende Personalentscheidung an der Unternehmensspitze: Die beiden Mitgründer Ugur Sahin und Özlem Türeci kündigten am 10. März an, ihre operativen Rollen bei BioNTech perspektivisch aufgeben zu wollen, um sich künftig wieder stärker der Grundlagenforschung zu widmen. Die Nachricht sorgte am …Den vollständigen Artikel lesen
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