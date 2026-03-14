Berlin - Hertha BSC und der VfL Bochum haben sich am 26. Spieltag der 2. Bundesliga mit einem 1:1 unentschieden getrennt.



Bereits in der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, und das Spielgeschehen fand überwiegend im Mittelfeld statt. Erst nach etwa zwanzig Minuten wurde Hertha stärker und erarbeitete sich einige Chancen. Die Gäste aus Bochum blieben hingegen offensiv blass und konnten kaum Akzente setzen. Ein ungestümes Einsteigen von Noah Loosli im Strafraum führte schließlich zum Elfmeter für die Berliner. Dawid Kownacki verwandelte ihn in der 45. Minute sicher in die linke untere Ecke, Timo Horn im Tor der Bochumer war in die andere Richtung unterwegs und konnte den Treffer nicht verhindern.



Nach der Pause versuchte Bochum, mehr Druck auszuüben, und kam mit viel Energie aus der Kabine. Doch die Hertha-Defensive stand zunächst sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. In der Schlussphase blieb das Spiel spannend, da die Hertha trotz der Führung nicht nachließ und weiterhin auf Konterchancen lauerte. Bochum bemühte sich um den Ausgleich, was schließlich belohnt wurde: Leandro Morgalla erzielte in der 91. Minute den "Lucky Punch".



In der Tabelle bleibt die Hertha damit auf Rang sechs, Bochum bleibt auf Platz neun.





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