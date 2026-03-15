Neue Phase im Kreditzyklus - steht Pioneer Credit vor Wachstum?

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Die Aktie von Pioneer Credit (ISIN: AU000000PNC0) ist bereits um rund 35% gestiegen - doch laut einer aktuellen Analyse könnte das erst der Anfang sein. Der Broker Canaccord Genuity sieht weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial und bestätigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,15 AUD. Das entspricht gegenüber dem aktuellen Kurs von etwa 0,67 AUD einem möglichen Aufschlag von rund 69%.

Der Hintergrund dieser Einschätzung liegt in einem Geschäftsmodell, das besonders stark vom Kreditzyklus abhängt. Pioneer Credit kauft notleidende Konsumentenkredite von Banken mit Abschlag und realisiert deren Wert anschließend über mehrere Jahre hinweg durch Rückzahlungen. Je günstiger diese Forderungsportfolios erworben werden können - und je niedriger die Finanzierungskosten sind - desto profitabler wird das Geschäft.

Refinanzierung verbessert Margen

Ein wichtiger Schritt gelang Pioneer kürzlich bei der Refinanzierung seiner Kapitalstruktur. Investoren, die Anleihen im Wert von rund 55 Millionen US-Dollar halten, stimmten einer deutlichen Senkung des Kupons zu. Der Finanzierungsspread wurde von etwa 10,5 Prozentpunkten über dem Referenzzinssatz auf rund 7,35% reduziert.

Allein diese Anpassung dürfte dem Unternehmen jährlich etwa 1,75 Millionen US-Dollar an Finanzierungskosten ersparen. Für ein Geschäftsmodell mit relativ stabilen Rückflüssen aus Kreditportfolios wirkt sich eine solche Reduzierung der Finanzierungskosten direkt auf die Profitabilität aus.

Gewinnentwicklung beschleunigt sich

Die operative Entwicklung zeigt bereits eine deutliche Verbesserung. Im ersten Halbjahr erzielte Pioneer einen bereinigten Nettogewinn von rund 10,2 Millionen Dollar - nahezu so viel wie die 10,5 Millionen Dollar, die im gesamten vorherigen Geschäftsjahr erwirtschaftet wurden.

Das Management reagierte darauf mit einer Anhebung der Prognose und erwartet nun einen Nettogewinn von mehr als 20 Millionen Dollar für das Gesamtjahr.

Kreditmarkt könnte wieder mehr Portfolios liefern

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Angebot an notleidenden Kreditportfolios. In den vergangenen Jahren hatten mehrere große australische Banken den Verkauf solcher Forderungen pausiert, während regulatorische Prüfungen im Umgang mit finanziellen Härtefällen liefen. Analysten erwarten jedoch zunehmend, dass diese Verkäufe wieder aufgenommen werden. Besonders aufmerksam wird dabei auf mögliche Portfolioverkäufe durch Westpac geschaut, die historisch jährlich rund 50 Millionen US-Dollar an Forderungen veräußerte.

Sollte sich dieser Trend bestätigen, könnten Unternehmen wie Pioneer deutlich mehr Investitionsmöglichkeiten erhalten.

Bewertungslücke zum Branchenführer

Im australischen Markt für Forderungskäufe dominiert Credit Corp Group, das größte börsennotierte Unternehmen des Sektors. Aufgrund seiner Größe und internationalen Präsenz wird Credit Corp traditionell mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt. Pioneer hingegen notiert aktuell zu einem deutlich niedrigeren Gewinnmultiplikator, obwohl beide Unternehmen ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgen und denselben makroökonomischen Faktoren ausgesetzt sind.

Laut Canaccord wird Pioneer derzeit etwa zum Fünffachen der erwarteten Gewinne für das Geschäftsjahr 2026 gehandelt, während Credit Corp ungefähr beim Achtfachen liegt.

Hebel auf einen sich erholenden Kreditmarkt

Für Investoren liegt der entscheidende Punkt im Zusammenspiel mehrerer Faktoren: sinkende Finanzierungskosten, stabile Rückzahlungen aus bestehenden Portfolios und eine mögliche Wiederbelebung des Angebots an neuen Forderungsportfolios.

Sollte sich der australische Markt für notleidende Konsumentenkredite tatsächlich normalisieren, könnte Pioneer Credit mit einer deutlich stärkeren Kapitalstruktur in die nächste Phase des Kreditzyklus eintreten.

Und genau auf diesen operativen Hebel scheint der Markt inzwischen aufmerksam zu werden.

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Quellen:

https://www.reuters.com/business/finance/australias-macquarie-posts-stronger-q3-strength-across-divisions-2026-02-09/

https://pioneercredit.com.au/news/canaccord-genuity-updated-research/

https://stockwirex.com/asx-stock-news/financials-fintech/pnc-pioneer-credit-fy26-npat-upgrade/

https://ng.investing.com/news/company-news/axactor-q4-2025-slides-3pc-growth-offsets-revenue-decline-no-dividend-planned-93CH-2338687

Lassen Sie sich in den Verteiler für Pioneer Credit oder Nebenwerte eintragen

Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler

Pioneer Credit" oder "Nebenwerte".

Pioneer Credit Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000PNC0

https://pioneercredit.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000PNC0