Macquarie setzt auf Einlagenwachstum - Analysten erhöhen Kursziel für Pioneer Credit

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Der Wettbewerb im australischen Banken- und Finanzsektor verschärft sich. Während Macquarie Bank (ISIN: AU000000MQG1) ihre Strategie vorstellt, um Marktanteile bei Einlagen und Hypotheken weiter auszubauen, werden Analysten gleichzeitig optimistischer für den Spezialfinanzierer Pioneer Credit (ISIN: AU000000PNC0). Eine aktuelle Brokerstudie sieht steigende Gewinne und eine Bewertung, die im Branchenvergleich weiterhin günstig erscheint.

Wettbewerb um Einlagen nimmt zu

Macquarie Bank hat ihre Strategie für das Privatkundengeschäft konkretisiert und will insbesondere im Einlagengeschäft stärker wachsen. Damit stellt sich die Bank zunehmend in Konkurrenz zu den großen australischen Kreditinstituten. Zuletzt überschritten die Einlagen von Privatkunden bei Macquarie erstmals die Marke von 100 Milliarden australischen Dollar. Das Wachstum wurde vor allem durch einfache Sparprodukte ohne komplexe Bedingungen unterstützt.

Die Bank setzt dabei auf sogenannte "No-Frills"-Konten, die den beworbenen Zinssatz ohne zusätzliche Voraussetzungen auszahlen. Diese Strategie soll es Macquarie ermöglichen, weitere Marktanteile im Wettbewerb um Spareinlagen zu gewinnen.

Einlagen gelten als besonders wichtige und stabile Finanzierungsquelle für das Kreditgeschäft der Banken.

Starkes Wachstum im Hypothekengeschäft

Parallel zum Einlagengeschäft baut Macquarie auch ihre Position im Hypothekenmarkt weiter aus. In den vergangenen zwei Jahren ist das Volumen der vergebenen Wohnbaukredite laut Unternehmensangaben um rund 50 Prozent gestiegen. Gleichzeitig hat die Bank ihre Effizienz deutlich verbessert. Neue digitale Prozesse im Privatkundengeschäft haben es ermöglicht, die Mitarbeiterzahl innerhalb von zwei Jahren um rund 24 Prozent beziehungsweise etwa 600 Stellen zu reduzieren.

Diese Effizienzgewinne spiegeln sich auch in den Kennzahlen wider. Die Kosten-Ertrags-Quote im Retailbanking liegt mittlerweile bei etwa 47 Prozent, während die Eigenkapitalrendite rund 13 Prozent erreicht.

Damit liegt die Rendite klar über den Kapitalkosten des Geschäftsbereichs und schafft Spielraum für weiteres Wachstum auf beiden Seiten der Bilanz.

Makler bleiben zentraler Vertriebskanal

Ein wichtiger Bestandteil der Strategie ist die enge Zusammenarbeit mit Hypothekenmaklern. Macquarie generiert einen Großteil ihrer neuen Immobilienkredite über diesen Vertriebskanal.

Damit unterscheidet sich die Bank von einigen großen Wettbewerbern, die stärker auf ihre eigenen Vertriebsnetze setzen. Nach Angaben des Unternehmens hat Macquarie mittlerweile einen Marktanteil von rund 6,8 Prozent im australischen Hypothekenmarkt erreicht.

Zudem betont die Bank, dass ihre Kreditentscheidungen schneller getroffen werden als bei vielen Wettbewerbern. Gleichzeitig liege der Anteil von Krediten mit mehr als 90 Tagen Zahlungsrückstand unter dem Niveau der großen Banken. Auch die Kundenbasis ist breiter als häufig angenommen. Rund 18 Prozent der Kunden leben in regionalen Gebieten Australiens, und mehrere hundert Postleitzahlen außerhalb der Metropolen werden über akkreditierte Makler betreut.

Positive Analystenstimmen für Pioneer Credit

Während große Banken um Einlagen konkurrieren, sehen Analysten auch Chancen bei spezialisierten Finanzdienstleistern.

Besonders Pioneer Credit rückt derzeit stärker in den Fokus von Analysten. Das Unternehmen kauft notleidende Konsumentenkredite von Banken und anderen Kreditgebern und versucht anschließend, diese Forderungen über einen längeren Zeitraum einzutreiben. Eine aktuelle Studie von Canaccord Genuity hebt hervor, dass Pioneer kürzlich seine mittelfristigen Anleihen refinanziert hat. Dadurch sollen jährlich rund 1,75 Millionen australische Dollar an Zinskosten eingespart werden.

Im Zuge dieser Refinanzierung hat das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 bereits zum zweiten Mal angehoben. Pioneer erwartet nun einen Nettogewinn von mindestens 23 Millionen australischen Dollar.

Wachstum durch steigendes Angebot an Forderungsportfolios

Das Geschäftsmodell von Pioneer basiert auf dem Ankauf sogenannter Purchased Debt Portfolios (PDPs). Dabei handelt es sich um Forderungspakete aus beispielsweise Kreditkarten- oder Konsumentenkrediten, die Banken an spezialisierte Investoren verkaufen.

Analysten gehen davon aus, dass sich das Marktumfeld derzeit verbessert. Höhere Ausfallraten bei Kreditkarten führen zu einem größeren Angebot solcher Forderungsportfolios.

Sollten große Banken wieder stärker solche Forderungen verkaufen, könnte Pioneer seine Investitionen in neue Portfolios deutlich ausweiten. Historisch haben diese Investitionen interne Renditen von mindestens 15 Prozent erzielt und damit eine solide Grundlage für weiteres Gewinnwachstum geschaffen.

Canaccord erwartet deshalb für das Geschäftsjahr 2026 einen Nettogewinn von rund 23,6 Millionen australischen Dollar, der in den folgenden Jahren weiter steigen könnte.

Bewertung weiterhin deutlich unter Branchenniveau

Trotz der verbesserten Aussichten wird Pioneer Credit an der Börse weiterhin mit einem deutlichen Abschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen bewertet.

Auf Basis der aktuellen Analystenschätzungen handelt die Aktie bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa fünf für das Geschäftsjahr 2026. Zum Vergleich: Der größere Wettbewerber Credit Corp wird derzeit mit etwa dem Achtfachen der erwarteten Gewinne bewertet.

Vor diesem Hintergrund bestätigt Canaccord seine Kaufempfehlung und erhöht das Kursziel auf 1,31 australische Dollar je Aktie.

Chancen und Risiken im Finanzsektor

Die Entwicklungen zeigen, wie dynamisch sich der australische Finanzsektor derzeit verändert. Banken stehen unter zunehmendem Wettbewerbsdruck im Einlagengeschäft, während gleichzeitig spezialisierte Finanzdienstleister von strukturellen Veränderungen im Kreditmarkt profitieren können.

Für Investoren könnten sich daraus interessante Chancen ergeben. Gleichzeitig bleiben Risiken bestehen - etwa durch Veränderungen im Zinsumfeld, der Kreditqualität oder den Refinanzierungskosten.

Entscheidend wird sein, wie sich Wettbewerb, Kreditmärkte und makroökonomische Rahmenbedingungen in den kommenden Jahren entwickeln.

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Quellen:

https://www.reuters.com/business/finance/australias-macquarie-posts-stronger-q3-strength-across-divisions-2026-02-09/

https://pioneercredit.com.au/news/canaccord-genuity-updated-research/

https://stockwirex.com/asx-stock-news/financials-fintech/pnc-pioneer-credit-fy26-npat-upgrade/

https://ng.investing.com/news/company-news/axactor-q4-2025-slides-3pc-growth-offsets-revenue-decline-no-dividend-planned-93CH-2338687

Lassen Sie sich in den Verteiler für Pioneer Credit oder Nebenwerte eintragen

Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler

Pioneer Credit" oder "Nebenwerte".

Pioneer Credit Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000PNC0

https://pioneercredit.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000MQG1,AU000000PNC0