NurExone zeigt Flagge: Technologie rückt auf internationale Bühne

Anzeige / Werbung

NurExone Biologic steht vor einem wichtigen Monat. Das Biotechnologieunternehmen bereitet sich darauf vor, seine Plattform für exosomenbasierte regenerative Medizin auf zwei großen internationalen Konferenzen zu präsentieren. Parallel dazu meldete das Unternehmen den Abgang eines zentralen Managers. Damit entsteht eine Phase, die von strategischer Sichtbarkeit nach außen und organisatorischen Veränderungen im Inneren geprägt ist.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. NurExone befindet sich in einer Entwicklungsphase, in der wissenschaftliche Fortschritte zunehmend mit kommerziellen Perspektiven verknüpft werden. Die Technologie soll nicht nur im Labor überzeugen, sondern Schritt für Schritt den Weg in Richtung klinischer Entwicklung und späterer Vermarktung ebnen.

Die kommenden Auftritte auf internationalen Fachkonferenzen sind daher mehr als reine Präsentationen. Sie sind Teil einer breiteren Strategie, mit der das Unternehmen seine Technologie stärker in den Fokus von Wissenschaftlern, Industriepartnern und potenziellen Investoren rücken will.

Konferenzen als Brücke zwischen Forschung und Markt

Im März hat NurExone (ISIN: CA67059R1091) eine internationale Präsentationsoffensive gestartet. Das Unternehmen richtet sich dabei bewusst an zwei Zielgruppen: die wissenschaftliche Gemeinschaft sowie Vertreter aus der Industrie für fortschrittliche Therapien. Dieser Ansatz spiegelt die aktuelle Entwicklungsphase wider, in der wissenschaftliche Innovation und wirtschaftliche Umsetzung enger zusammenrücken.

Den Auftakt bildet die Teilnahme an der NANO.IL.2026 in Jerusalem. Die Konferenz gilt als internationale Plattform für Nanowissenschaft und Nanotechnologie. Für NurExone ist das Umfeld passend, da die Technologie des Unternehmens auf Exosomen basiert. Dabei handelt es sich um nanoskalige Vesikel, die in biologischen Systemen als Boten zwischen Zellen fungieren.

CEO Dr. Lior Shaltiel wird dort nicht nur als Sprecher auftreten. Er wird auch eine Sitzung über industrielle Ansätze in der Nanobiotechnologie mit leiten. Dadurch positioniert sich das Unternehmen direkt im Zentrum der wissenschaftlichen Diskussion rund um nanoskalige Therapiekonzepte.

Kurz darauf folgt ein weiterer wichtiger Termin. Beim Advanced Therapies Congress in London, der als größte kommerzielle Veranstaltung Europas für Zell- und Gentherapien gilt, rückt stärker die wirtschaftliche Perspektive in den Mittelpunkt. Dort wird der CEO die Entwicklung des Unternehmens vom Start-up zum börsennotierten Unternehmen sowie die strategische Ausrichtung für die kommenden Jahre darstellen.

ExoPTEN rückt als zentrales Entwicklungsprogramm in den Fokus

Im Zentrum der Unternehmensstrategie steht das Entwicklungsprogramm ExoPTEN. Die Therapie richtet sich gegen schwere Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Dazu gehören insbesondere akute Rückenmarksverletzungen sowie Schädigungen des Sehnervs.

Beide Krankheitsbilder gelten medizinisch als schwer behandelbar. Gleichzeitig werden sie in der Forschung als Bereiche mit erheblichem therapeutischem Bedarf und entsprechendem Marktpotenzial betrachtet.

Die technologische Grundlage bildet die Nutzung von Exosomen als Transportvehikel für therapeutische Wirkstoffe. Diese nanoskopischen Partikel werden mit biologischer Fracht beladen und sollen regenerative Prozesse im Nervensystem anstoßen.

Ein wichtiger regulatorischer Faktor ist die Orphan Drug Designation für ExoPTEN. Diese Einstufung wird Therapien für seltene Erkrankungen gewährt und bringt mehrere Vorteile mit sich. Dazu zählen Marktexklusivität nach einer möglichen Zulassung, steuerliche Förderungen für klinische Studien sowie zusätzliche regulatorische Unterstützung durch Behörden.

Für ein Entwicklungsunternehmen wie NurExone kann diese Einstufung die regulatorischen Risiken reduzieren und gleichzeitig die wirtschaftliche Attraktivität eines Programms erhöhen.

Produktion rückt als Schlüsseltechnologie in den Mittelpunkt

Neben der klinischen Entwicklung arbeitet das Unternehmen auch an der technischen Basis seiner Plattform. Anfang Februar meldete NurExone Fortschritte im Bereich der Produktion.

Das Unternehmen bestätigte die Validierung einer skalierbaren und leistungsfähigen Herstellungsplattform. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass mehrere Produktionschargen hinweg eine konsistente Qualität erreicht wird.

Gerade bei modernen Zell- und Exosomen-Therapien gilt die Herstellung häufig als eine der größten technologischen Herausforderungen. Prozesse müssen stabil, reproduzierbar und zugleich skalierbar sein, um klinische Studien und eine spätere Versorgung von Patienten zu ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund hat der Fortschritt eine strategische Bedeutung. Eine verlässliche Produktion bildet die Grundlage für die nächsten Entwicklungsschritte und stärkt die technologische Infrastruktur des Unternehmens.

Personeller Wechsel bringt zusätzliche Dynamik

Parallel zu den technologischen Entwicklungen steht das Unternehmen vor einer personellen Veränderung. Jacob Licht wird seine Position als Vice President Corporate Development sowie als CEO der US-Tochter Exo-Top Inc. Ende März aus persönlichen Gründen aufgeben.

Die Rolle war eng mit der Wachstumsstrategie des Unternehmens verbunden. Insbesondere die Expansion in Nordamerika gehörte zu den zentralen Aufgaben dieses Bereichs.

Die Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. spielt eine wichtige Rolle in der langfristigen Strategie von NurExone. Sie wurde gegründet, um die Aktivitäten des Unternehmens in den Vereinigten Staaten zu bündeln und die Plattform kommerziell zu nutzen.

Dazu zählt auch das Angebot hochwertiger Exosomen sowie entsprechender Liefersysteme für andere Pharma- und Biotechnologieunternehmen. Der Abgang des Managers hinterlässt daher eine Lücke in der Unternehmensentwicklung und in der Führung der US-Tochtergesellschaft.

Nach Angaben des Unternehmens übernimmt zunächst das bestehende Managementteam die Aufgaben. Parallel dazu soll nach einer langfristigen Lösung für die Position gesucht werden.

Investoren richten den Blick auf den nächsten großen Schritt

Für Investoren, die NurExone unter anderem an der TSX Venture Exchange, OTCQB oder an der Frankfurter Börse verfolgen, ergibt sich derzeit ein vielschichtiges Bild. Das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 46,14 Mio. CAD arbeitet an mehreren Bausteinen seiner Entwicklung.

Dazu zählen präklinische Fortschritte, regulatorische Vorteile durch die Orphan-Drug-Einstufung, Fortschritte in der Produktion sowie eine wachsende internationale Präsenz.

Der zentrale Meilenstein bleibt jedoch der geplante Start der ersten klinischen Studien am Menschen für ExoPTEN im Jahr 2026. Viele der aktuellen Aktivitäten lassen sich als Vorbereitung auf diesen Schritt interpretieren.

Gleichzeitig zeigt der Managementwechsel, dass der Weg eines klinischen Biotech-Unternehmens selten geradlinig verläuft. Für den Kapitalmarkt wird entscheidend sein, wie gut es NurExone gelingt, wissenschaftliche Dynamik und organisatorische Stabilität miteinander zu verbinden. Genau diese Balance dürfte in den kommenden Monaten besonders genau beobachtet werden.



Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart



Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren. Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir freuen uns, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem kostenlosen Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Betreff "INVEST Tickets 2026" oder registrieren Sie sich hier: https://small-microcap.eu/invest/

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic und/oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" und/oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://briefglance.com/articles/nurexone-touts-nano-therapy-as-key-executive-departs?utm_source=pr_outreach&utm_medium=email&utm_campaign=ap_5738-18813&utm_content=m_20622

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen



Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

The post NurExone zeigt Flagge: Technologie rückt auf internationale Bühne appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA67059R1091