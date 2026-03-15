© Foto: SOPA Images - Sipa USAEuropas Bauboom liegt in Trümmern - doch Geberit liefert 30 Prozent EBITDA-Marge und Rekord-Cashflows. Wie der Schweizer Konzern die Krise zur Wachstumsstory macht.Während die europäische Baubranche noch nach ihrem Tiefpunkt tastet, läuft Geberits Gewinnmaschine auf Hochtouren. Der Schweizer Sanitärtechnikkonzern steigerte seinen Umsatz 2025 organisch um knapp fünf Prozent - und das trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds. Damit übertraf das Unternehmen sowohl Analystenschätzungen als auch eigene frühere Projektionen. Die operative EBITDA-Marge kletterte auf 30 Prozent, der freie Cashflow-Marge erreichte rund 22 Prozent - Werte, die in der europäischen Industrielandschaft kaum ein …Den vollständigen Artikel lesen
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