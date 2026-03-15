Palm Beach / Teheran - US-Präsident Donald Trump hat militärische Hilfe vieler Länder zur gemeinsamen Sicherung des Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus in Aussicht gestellt - ohne konkret zu werden. «Viele Länder - insbesondere diejenigen, die von Irans versuchter Blockade der Strasse von Hormus betroffen sind - werden gemeinsam mit den Vereinigten Staaten Kriegsschiffe entsenden, um sie offen und sicher zu halten», schrieb er auf der Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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