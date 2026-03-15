VERBIO ISIN: DE000A0JL9W6 konnte im Wochenverlauf 20,04 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war das Unternehmen aus Zörbig der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 34,50 Euro, das Wochenhoch hat die Aktie am Donnerstag mit 36,08 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.Status und EmpfehlungenDie Aktie ist eine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere ...

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