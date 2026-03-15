Die Aktie der SUSS MicroTec (ISIN: DE000A1K0235) konnte in der Kalenderwoche 11 um 15,16 Prozent zulegen und war damit der Spitzenreiter im TecDAX. Am Handelsende am Freitag notierte das Papier bei 60,00 Euro. Das Wochenhoch wurde am Donnerstag mit einem Wert von 63,00 Euro auf Xetra erreicht.Status der AktienempfehlungAktuell ist die Aktie keine laufende RuMaS-Empfehlung. Interessierte Anleger sollten eigenständig entscheiden, ob ein Einstieg für ...

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