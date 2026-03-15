Die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111) verzeichnete im Wochenverlauf einen Kursgewinn von 15,85 Prozent. Damit war das Berliner Unternehmen der Top-Performer im DAX. Am Freitag schloss die Aktie bei 23,54 Euro, während das Wochenhoch mit 24,20 Euro auf dem Handelsplatz Xetra im Tagesverlauf erreicht wurde.StatusAktuell ist die Zalando-Aktie keine laufende Empfehlung von RuMaS. Anleger sollten individuell entscheiden, ob ein Einstieg sinnvoll ist. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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