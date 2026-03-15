Freiburg - Der 1. FC Union Berlin hat am 26. Bundesliga-Spieltag gegen den SC Freiburg einen späten 1:0-Sieg errungen.



Das entscheidende Tor fiel in der Nachspielzeit durch Woo-yeong Jeong, der den Ball rechts am Strafraum hielt, an Günther vorbeizog und perfekt ins lange Eck traf. Zuvor hatten beide Mannschaften vor allem mit Defensivleistungen überzeugt, sodass es lange nach einem torlosen Unentschieden aussah.



In der ersten Halbzeit hatten die Eisernen den besseren Start, doch Freiburg übernahm zunehmend die Kontrolle. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieben die Torhüter weitgehend beschäftigungslos, da viele Angriffe frühzeitig abgeblockt wurden. Matheo Raab, der eingesprungene Ersatzkeeper von Union, zeigte bei seinem Debüt eine starke Leistung und hielt seinen Kasten sauber.



Die zweite Halbzeit begann ähnlich verhalten, doch mit zunehmender Spieldauer häuften sich die Chancen. Freiburg drängte auf den Führungstreffer, doch Union verteidigte geschickt und setzte auf Konter. Die Einwechslungen von Woo-yeong Jeong und Alex Kral brachten frischen Wind und schließlich den entscheidenden Treffer ins Spiel der Berliner. Raab verhinderte trotz einer Handverletzung in den letzten Minuten noch den Ausgleich.





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