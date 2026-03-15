RuMaS-Trading-Tipps im Realitätscheck: Was aus den Empfehlungen wirklich wurdeDie Finanzmärkte ändern sich ständig und sind manchmal schwer vorhersehbar - und genau das macht sie so spannend. Am letzten Sonntag wurden in den RuMaS Trading-Tipps zwei Aktien vorgestellt, die Abonnenten besondere Chancen bieten sollten: Südzucker und Rapid7. Doch nicht jede Hoffnung erfüllt sich, wie die jüngsten Kursentwicklungen zeigen.Südzucker: Einstiegschance blieb ...

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