Los Angeles - Das norwegische Familiendrama "Sentimental Value" ist bei der 98. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles als "Bester internationaler Film" ausgezeichnet worden. Der Film von Regisseur Joachim Trier mit Renate Reinsve und Stellan Skarsgard in den Hauptrollen setzte sich unter anderem gegen den brasilianischen Film "The Secret Agent" durch.



Beide Filme sind auch insgesamt als bester Film nominiert und galten deshalb als Favoriten. Wie erwartet gingen neben "The Secret Agent" auch "Ein einfacher Unfall" aus Frankreich, "Sirat" aus Spanien sowie "Die Stimme von Hind Rajab" aus Tunesien leer aus. Der deutsche Vorschlag "In die Sonne schauen" hatte es nicht zu einer Nominierung geschafft.



Vor dem Auslands-Oscar wurden bereits zahlreiche Preise in weiteren Kategorien verliehen: Unter anderem gewann Amy Madigan den Oscar für die beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in dem Horrorfilm "Weapons", Sean Penn ("One Battle After Another") gewann bei den Männern. In den Drehbuch-Kategorien konnten sich "Sinners" (Originaldrehbuch) sowie "One Battle After Another" (adaptiertes Drehbuch) durchsetzen.





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