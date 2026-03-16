Silber und Kupfer entwickeln sich zunehmend zu strategischen Schlüsselmetallen der neuen Industrieära. Der weltweite Ausbau erneuerbarer Energien, Stromnetze und Elektromobilität treibt den Bedarf massiv nach oben. Gleichzeitig wächst auch die Nachfrage aus der Rüstungsindustrie. Dem gegenüber steht ein Angebot, das nur langsam wächst. Neue Minen benötigen Jahre bis zur Produktion, während bestehende Lagerstätten teilweise sinkende Erzgehalte aufweisen. Experten warnen deshalb bereits vor strukturellen Engpässen. Für Produzenten könnte dieses Spannungsfeld aus steigender Nachfrage und begrenztem Angebot zu einem echten Gewinnmotor werden.Den vollständigen Artikel lesen ...
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