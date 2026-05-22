Operativ präsentiert sich der Rüstungskonzern Renk weiterhin in starker Verfassung. Dennoch musste die Renk-Aktie zuletzt deutliche Kursverluste hinnehmen. Am Freitag gewinnt die Aktie aktuell +1,8% und steht bei 48,60 €. Stellt das aktuelle Niveau nun wieder eine attraktive Einstiegschance dar? Anlegerfokus zuletzt stärker auf KI statt Rüstung Nach den massiven russischen Angriffen auf die Ukraine im vergangenen Herbst und Winter gehörten Rüstungswerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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