© Foto: DALL-EDer Konflikt im Nahen Osten hat nicht nur den Ölpreis hoch getrieben. Auch Aluminium verteuert sich spürbar. Die Frage: Mit welcher Aktie lässt sich dieser Trend besser spielen? Alcoa oder Century Aluminium?Der Krieg rund um den Iran und die zunehmenden Spannungen im Persischen Golf sorgen nicht nur an den Energiemärkten für Nervosität. Auch der Aluminiumpreis ist deutlich gestiegen. Seit Beginn der Eskalation legte das Metall um rund zwölf Prozent zu - deutlich stärker als der breite Rohstoffmarkt. Ein zentraler Grund dafür ist die strategisch wichtige Straße von Hormuz. Durch diese Meerenge wird nicht nur ein erheblicher Teil des globalen Ölhandels transportiert, sondern auch große Mengen …Den vollständigen Artikel lesen
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