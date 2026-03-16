Zürich - Im Rahmen des Gala-Abends im The Circle in Zürich ist der sechste SEF.WomenAward verliehen worden. Mit diesem Wirtschaftspreis werden aussergewöhnliche unternehmerische Leistungen von Frauen gewürdigt. Die Auszeichnung wird in den Kategorien «Jungunternehmerin des Jahres» sowie «Unternehmerin/CEO des Jahres» vergeben. Darüber hinaus wird mit einem Ehrenpreis das Lebenswerk einer herausragenden Persönlichkeit aus der Schweizer Wirtschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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