Nachdem Boeing jahrelang mit massiven Problemen zu kämpfen hatte und auch die Aktie extrem unter Druck stand, konnte der US-Fluzeugbauer zuletzt mit einigen positiven News aufwarten. Auch die Aktie konnte im 52-Wochen-Vergleich klar zulegen, während die Aktie des europäischen Konkurrenten Airbus nicht von der Stelle kam. Nun gibt es aber erneut Probleme bei Boeing.Positiv gestalteten sich die jüngsten Auslieferungszahlen bei Boeing. Im Januar und Februar lieferte der US-Flugzeugbauer hier deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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