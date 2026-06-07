Milliardenmarkt Flugzeugmodernisierung: Airbus, Boeing und FACC im Effizienzzyklus

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Bei Airbus (ISIN: NL0000235190) und Boeing (ISIN: US0970231058) steht derzeit nicht die nächste völlig neue Flugzeuggeneration im Mittelpunkt, sondern der industrielle Hochlauf bestehender Programme. Airbus arbeitet langfristig auf eine Produktionsrate von bis zu 75 Flugzeugen der A320neo-Familie pro Monat hin. Boeing richtet den Fokus nach den Belastungen der vergangenen Jahre ebenfalls auf stabilere Abläufe und höhere Auslieferungen.

Für die Zulieferindustrie ist diese Phase besonders spannend. Wenn bestehende Plattformen in größeren Stückzahlen gebaut werden, steigt der Bedarf an verlässlichen Komponenten, zertifizierten Produktionsprozessen und industrieller Skalierung. Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) ist in diesem Umfeld als Hersteller von Leichtbaukomponenten aus Faserverbundwerkstoffen positioniert.

Airbus und Boeing setzen den Takt für die Zulieferindustrie

Der Ausgangspunkt liegt in den Produktionsprogrammen der großen Hersteller. Airbus verweist in seinen Marktprognosen auf einen langfristig hohen Bedarf an Verkehrsflugzeugen. Boeing sieht in seinem Commercial Market Outlook ebenfalls einen mehrjährigen Bedarf an neuen Maschinen, sowohl durch Flottenersatz als auch durch Wachstum im Luftverkehr.

Diese Programme sind für Zulieferer oft lukrativ, da sie über viele Jahre laufen. Einmal zertifizierte Bauteile bleiben in der Luftfahrt häufig lange im Einsatz, da Änderungen an Komponenten, Materialien und Lieferanten hohe technische und regulatorische Anforderungen auslösen.

Moderne Plattformen erhöhen den Druck auf Gewicht und Effizienz

Bei aktuellen Flugzeugprogrammen spielt die Materialwahl eine wichtige Rolle. Airbus gibt für den A350 an, dass mehr als 50% der Struktur aus Verbundwerkstoffen bestehen. Diese Zahl zeigt, welchen Stellenwert leichte Materialien in modernen Flugzeugplattformen bereits haben.

Der Effekt ist industriell klar: Leichtere Bauteile tragen dazu bei, das Gewicht eines Flugzeugs zu senken. Das kann sich auf Treibstoffverbrauch, Reichweite und Emissionen auswirken. Für Hersteller und Airlines ist dieser technische Hebel Teil der Wirtschaftlichkeitsrechnung moderner Flugzeugprogramme.

FACC liefert Komponenten für Programme mit langen Laufzeiten

FACC entwickelt, produziert und wartet Leichtbaukomponenten aus Verbundstoffen in mehreren Produktbereichen. Zum Bereich Aerostructures zählen unter anderem Strukturbauteile wie, Winglets oder Spoiler. Hinzu kommen Komponenten aus den Bereichen Engines & Nacelles, etwa Triebwerksverkleidungen, sowie Cabin Interiors mit Kabinenmodulen. Die Komponenten kommen in internationalen Flugzeugprogrammen von Airbus, Boeing und Embraer zum Einsatz.

Der Zugang zu solchen Programmen entsteht nicht kurzfristig. Das Management von FACC hat nach Unternehmensangaben viele Jahre Erfahrung und technisches Know-How in diesem Bereich aufgebaut. Zudem ratifizierte man die eigene Technologie für Großprogramme. Deshalb ist FACC inzwischen in die Produktionsabläufe der großen und führenden Airlines eingebunden.

Bei FACC zeigt sich das in den aktuellen Zahlen. Im ersten Quartal 2026 erhöhte das Unternehmen den Umsatz um 11,8% auf 258,2 Mio. Euro. Das operative Ergebnis stieg von 4,3 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro.

Kapazitätsausbau soll den nächsten Produktionsschritt vorbereiten

Parallel zum operativen Wachstum investiert FACC in zusätzliche Fertigung. In Oberösterreich entsteht ein neues Werk mit rund 20.000 Quadratmetern Fläche. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 120 Mio. Euro.

Dort sollen zusätzliche Kapazitäten für großflächige Strukturbauteile entstehen, unter anderem für Höhen- und Seitenleitwerke. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2028 geplant, der vollständige Hochlauf soll bis Ende 2029 erfolgen.

Damit reagiert FACC nicht mit einer allgemeinen Wachstumsankündigung, sondern mit einem konkreten industriellen Projekt. Der Ausbau passt zeitlich zu den geplanten höheren Produktionsraten der großen Flugzeughersteller. Das Unternehmen rüstet sich für eine wachstumsstarke Zukunft.

Analysten verweisen auf Produktionsraten und Margenentwicklung

Auch Analysten knüpfen ihre Einschätzungen an konkrete operative Faktoren. Die Erste Group hob Mitte Mai 2026 ihr Kursziel für FACC von 15,00 Euro auf 18,70 Euro an. ODDO BHF bestätigte öffentlich die Einstufung "Outperform" und verweist auf die Wachstumsmöglichkeiten in den nächsten Jahren. Die Analysten gehen von mehreren Jahren mit zweistelligen Wachstumsraten aus.

Montega hebt in einer öffentlich zugänglichen Analyse vor allem den Margenanstieg, das Effizienzprogramm CORE und die operative Entwicklung hervor. Damit rücken nicht nur Umsatzwachstum, sondern auch Skalierung und Profitabilität in den Vordergrund.

Für FACC bleibt damit entscheidend, ob steigende Produktionsraten tatsächlich in höhere Auslastung, effizientere Abläufe und bessere Margen übersetzt werden können.

Effizientere Flugzeuge schaffen Arbeit für spezialisierte Zulieferer

Der Modernisierungszyklus in der Luftfahrt zeigt sich nicht in einer einzelnen Zahl, sondern in mehreren beobachtbaren Entwicklungen: Airbus und Boeing planen langfristig hohe Produktionsvolumina, moderne Plattformen setzen stärker auf Leichtbaumaterialien, und Zulieferer investieren in zusätzliche Kapazitäten.

FACC ist in diesem Umfeld über konkrete Bauteile, laufende Programme und neue Produktionsflächen mit diesem Trend eng verflochten.

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FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

https://www.facc.com



Quellen

https://www.airbus.com/en/products-services/commercial-aircraft/global-market-forecast

https://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook

https://www.airbus.com/en/products-services/commercial-aircraft/passenger-aircraft/a350-family

https://www.facc.com/Investor-Relations

https://www.facc.com/de/news/facc-errichtet-neues-hightech-werk-am-standort-oberoesterreich

https://www.finanzen.at/analyse/facc-kaufen-1080567

https://boerse-social.com/page/newsflow/analysten_zu_facc_wachstumspotenzial_im_aktuellen_kurs_nicht_angemessen_berucksichtigt

https://live.deutsche-boerse.com/nachrichten/Original-Research-FACC-AG-von-Montega-AG-Kaufen-3d98612b-6e53-42d7-9825

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Enthaltene Werte: US0970231058,NL0000235190,AT00000FACC2