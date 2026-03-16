Zürich - Der US-Dollar hat die Gewinne der vergangenen Woche über das Wochenende gehalten. Das USD/CHF-Paar notiert am Montagmorgen mit 0,7909 weiterhin über der Marke von 0,79. Auch zum Euro hat der Dollar seine Gewinne verteidigt. Das Paar EUR/USD notiert mit 1,1429 somit in etwa auf dem Stand vom Freitagabend. Wenig getan hat sich auch beim EUR/CHF-Kurs, der praktisch unverändert bei 0,9039 steht. Da seit Beginn des Iran-Krieges die Gas- und Ölproduktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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