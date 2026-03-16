© Foto: Ren Junchuan/Xinhua via ZUMA Wire/dpaDas US-Verteidigungsministerium rüstet sich gegen die Abhängigkeit von China und schließt mit dem australischen Spezialisten Lynas einen Lieferpakt für Seltene Erden über 96 Millionen US-Dollar.Im Ringen um die Unabhängigkeit von chinesischen Rohstofflieferungen hat das US-Verteidigungsministerium einen bedeutenden Partner fest an sich gebunden. Wie der australische Bergbaukonzern Lynas Rare Earths am Montag mitteilte, wurde eine verbindliche Absichtserklärung über die Lieferung von Seltenen Erden unterzeichnet. Der Vertrag hat eine Laufzeit von vier Jahren und ein Volumen von rund 96 Millionen US-Dollar. Er umfasst sowohl leichte als auch schwere Seltenerdoxide. Diese Metalle sind für die …Den vollständigen Artikel lesen
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